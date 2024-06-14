大單位僧多粥少 劏房戶憂爭崩頭

【本報訊】首批位於元朗攸壆路的簡約公屋最快會於明年第一季陸續入伙，而彩興路項目預計最快明年第二季落成，前者租金最低可由740元至1,420元起；後者則低至1,110至2,650元。有社區組織表示，知悉不少居住劏房的基層人士對計劃反應踴躍，近月已接獲多宗有關查詢，很多街坊想入住牛頭角簡約公屋，但同時基於「租平」，入元朗也不介意。不過，由於簡約公屋大都提供細單位，大單位供應少，有基層家庭擔心僧多粥少，想申請入住簡約公屋都很難。

社區組織協會副主任施麗珊表示，簡約公屋租金十分便宜，且居住期長，故街坊反應亦十分踴躍，「成日都問起完未」，近月內已接獲多宗有關查詢。她說，觀塘街坊較為希望申請入住原區位於牛頭角彩興路的簡約公屋；至於深水埗街坊則表示「無所謂」，因深水埗位於中間點，「兩邊都差唔多」，即使元朗都願意申請入住，但希望之後可在原區編配公屋。

租約未完變絆腳石 不過，一眾劏房戶申請入住簡約公屋亦有隱憂，施坦言，首批簡約公屋缺少大單位，倘若家庭有多幾個人，恐怕想申請入住簡約公屋都變得很難；另外，她亦得悉有街坊的劏房租約尚未完結，阻礙申請入住簡約公屋。

議員陳學鋒期望政府能夠如期達標，5年興建3萬個簡約公屋單位，以達至「告別劏房」的終極目標，不過當局在追趕簡約公屋興建量的同時，亦需要兼顧興建公營房屋單位的進度及數量，加快覓地建屋並盡早兌現「3年上樓」的承諾，縮短整體公屋的輪候時間。