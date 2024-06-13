撥亂反正：英法領袖 趕住投胎

昨日談到在法國諾曼第舉行的D-Day 80周年紀念活動，美西方為政治需要而遺忘歷史，未有邀請作為前盟軍一員的俄羅斯派代表參加。當中美國總統拜登更將紀念儀式扭曲成挺烏反俄大會，將俄國與當年的納粹德國相提並論，要求俄軍立即撤出烏克蘭。但對於正在加薩進行種族滅絕的以軍，拜登卻要求巴勒斯坦人以等同投降的方式求和。

除了拜登，英國首相辛偉誠同樣無視歷史，僅參與了向紀念碑獻花的活動，沒有走到當年造成大量英軍陣亡的海灘，與其他多國領袖一同出席大型紀念儀式，理由是要趕返英國接受電視台的選舉訪問。辛偉誠有關決定遭到朝野兩黨齊聲炮轟，令其本已跌至冰點的選情雪上加霜，用廣東話來說就是「趕住去投胎」。

同樣急着找死的，還有法國總統馬克龍。在剛結束的歐洲議會選舉，馬克龍所屬的中間派政黨，在法國的得票率僅得15%，不及其死敵「女版特朗普」瑪琳勒龐領導的右翼政黨的一半。馬克龍不但未有鞠躬認錯或撤換內閣止蝕，反而是宣布即時解散法國國民議會，並趕在巴黎奧運下月中開幕前重選。

外界普遍形容馬克龍此舉是豪賭、找死，但亦有分析指，歐洲議會與國內議會選舉是兩種不同玩法。前者選民主要是表達對歐洲大環境的不滿，包括移民問題、俄烏戰事等，因此極右及疑歐派較易佔優。對國內選舉選民則較為謹慎，不會輕信一些偏激政策或言論。馬克龍更希望選民會出現鐘擺效應，因右翼政黨在歐洲選舉得勢，而激起更多中間及偏左國民出來投票作補償。

最壞情況是中間派再次大敗，右派的國會議席進一步增加。但其實現時中間派的議席也不過半，馬克龍經常要利用行政指令繞過國會行事，見怪不怪。