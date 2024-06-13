筆下風雲：調研小組恐淪無牙虎

港大校政風波愈演愈烈，港府成立「調研小組」介入。教育局強調，調研小組並非調查事件，而是協調溝通。該小組由教育局高官和教資會主席領導，相對港大校長張翔的國際知名學者身份，以及校委會主席王沛詩出任校委會成員多年，勢力龐大，本已予人「妹仔難管主人婆」之感；現在更公然表明不是調查事件，更有「未研先縮」之嫌。

在這樣的背景下，調研小組能調出甚麼、研出甚麼，公眾心中有數。有指張翔這位「海歸派」管理大學風格近似美國的大學，同時引入不少同屬海歸派的學者到港大任教，有意大刀闊斧改革港大的財政及管治作風，因而觸發一班老臣子不滿。王沛詩便被指為港大傳統管理層的代表，希望港大保持一貫傳統，不欲有任何改變。不難估計，兩派管治作風南轅北轍，改革甚至觸碰到固有勢力的利益，雙方硬碰激起矛盾，一發不可收拾。

而調研小組這名字甚具國家特色，中央大員最愛到地方做調研，掌握民情，揪出弊端。今次港大被調研的兩派皆是洋化作風，不知對調研二字會否先天存在反感。外傳港府原本想成立包括張、王兩位主角在內的4人協調小組，在小組內解決分歧，惟張翔不願加入，後來才變成調研小組。

外界不知誰是誰非，但「有你冇我」卻是顯而易見。王沛詩的主席任期到今年底屆滿，而她及丈夫一直是建制派的中流砥柱，跟港府關係密切；張翔則是知名科學家，他2017年出任港大校長以來，的確顯著提升了港大的國際排名，最新公布的「2025年QS世界大學排名」，港大升至史上最高的第17位。手心係肉，手背又係肉，兩派各不相讓，同時又沒有一派得罪得起，調研小組只是無牙老虎，似乎已是寫在牆上。