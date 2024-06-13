強詞有理：俄打破封鎖

俄烏戰爭爆發後，美西方即全面制裁和封鎖俄羅斯，企圖予以孤立，結果呢？兩年多下來俄羅斯不但沒有被國際社會孤立，反而獲得愈來愈多國家的支持。尤其是作為2024年金磚國家的主席國，俄羅斯在國際舞台上愈發活躍，外交戰線取得明顯突破。近日在俄舉行的金磚國家外長會議，參與者除了10個成員國，還有上合組織、東盟、非洲聯盟及阿拉伯國家聯盟等代表，可謂濟濟一堂，盛況空前，可見美西方對俄羅斯的封鎖徹底失敗。

不難預料，俄羅斯必然會利用主辦國的身份，進一步推動金磚擴員和發展，將其打造成與西方分庭抗禮的國際組織。實際上，金磚10國佔全球人口四成，佔全球GDP逾三成，若按購買力平價計算甚至已超過G7，影響力不斷提升之下，在國際事務上理應有更大發言權。何況目前還有數十個國家正排隊加入，金磚發展潛力巨大，前景光明，與G7分庭抗禮甚至取而代之，一點也不奇怪。

有西方學者認為，俄羅斯將金磚視為其對抗西方的一部分，幫助其克服西方的制裁。這種說法未免太過狹隘，世界早已厭倦以美國為首的西方單極體系和單邊主義行為，俄羅斯帶頭推動去西方化特別是去美國化，既是基於本身的政治考慮，也是順應時代潮流，俄羅斯固然需要金磚，其他新興國家同樣需要金磚。

最令老美焦慮不安的是，在俄羅斯積極倡議之下，金磚國家去美元化步伐正逐漸加快。儘管計劃中的金磚國家貨幣仍未成熟，但假以時日，終有成功的一天，到時不僅美元霸權保不住，美國經濟也隨時崩潰。這是天方夜譚嗎？時間將會證明一切。繼阿聯酋之後，中東另一產油大國沙特也宣布加入由國際清算銀行和中國牽頭成立的央行數碼貨幣（CBDC）跨境試驗項目：多種央行數碼貨幣跨境網絡（mBridge）項目，意味全球石油貿易又朝放棄美元結算邁進一大步。這才是老美最大的噩夢，最近華盛頓積極拉攏沙特，企圖令其回心轉意，疏離中俄，可惜收效甚微，沙特有本身種種考慮，豈會輕易受美國擺布，何況美國根本不可能向沙特提供甚麼好處。

說來實在諷刺，美國挑動代理人戰爭，然後聯合整個西方陣營極限制裁俄羅斯，甚至不惜祭出「金融核彈」，本想予以孤立，沒想到弄巧成拙，最後被孤立的反而是自己。