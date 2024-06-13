坦言集：中國外交

美國制裁往往是說一套，做一套，靈活非常。例如號召西方各國制裁俄羅斯，禁買俄羅斯石油，其他國家遵從，美國本身卻破例。有利可圖還是讓美國本身企業與俄交易。印度亦不顧美國制裁，從俄進口石油轉售美國，賺取差價，美國亦聽之任之，不像對中國那樣肆加威脅恐嚇。這中間涉及美國企業和政客的利益和美國的外交政策（及其底下的各種政治交易）。稍懂西方外交歷史的，當知道西方大國是不講誠信，翻雲覆雨地在外交範疇你欺我詐。公開的和協議的只是現實一部分，甚至是無足輕重的小部分。

中國的外交始終有天朝的色彩，不願意作假。打仗連疑兵之計也只在處於劣勢時才用。一切都是光明正大，堂而皇哉。或許中國可以在爾虞我詐的國際政治開闢新風，但會不會因此而失去先機，任人擺布呢？

或許最佳方法是中共在長征之後的戰略。一方面中共政策戰略都是從大局出發，堅持救國的前提原則，毫不讓步反悔。每一階段的發展都依照大原則主導的政策，不因勢孤力弱而要妥協和改變立場。期間雖曾犯上冒進的錯誤，但不會投降。另方面，以周恩來為首的特別行動科，着重情報，把線人臥底打進敵人心臟，靠的是對革命的忠貞。甚至有為情報假作投降，也有假意助紂為虐，以爭取信任，政策手段靈活非常。

中共對日抗戰和對國民黨的內戰中，情報戰是一重大勝利因素。中共的勝利是意識形態的勝利，不是利益和武力的勝利。但靈活應對需要的是智慧和對大勢大局的判斷。

中美之爭不單止在戰場，更在意識形態和情報戰。美國重利，政治勢力因利而聚，也因利而分，中國要取得勝利便要靠意識形態的堅持和對民眾的動員。對付美國便要用利來將之分化。如俄羅斯可用石油利益打敗制裁，中國亦可用商業利益打敗美國歐盟的制裁和脫鈎。

中國一方面強硬對抗美國，不作絲毫讓步。另方面私底下卻可有各種交易，以利誘之。借其民主選舉資本主義從金權入手，拉攏其政治對立的政治團體、利益集團，用軍工抗衡金融，金融抑壓能源。只要把美國政治經濟體系內主要勢力分清，建立關係，中國便可以國家經濟政策、企業利益將它們分而治之。不戰而屈人城，攻其弱處的利益因素。