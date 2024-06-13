公屋闢毒倉 檢值230萬Happy粉

【本報訊】執法部門早前根據線報及經調查後，於前日在屯門一公共屋邨進行反毒品行動，並拘捕一名本地女子，檢獲23.3公斤俗稱Happy粉的混合毒品，市值超過230萬元。在此案檢獲的Happy粉，是執法部門自2013年以來，在單一案件中檢獲數量最多的案件。

無業女涉販毒今提堂 前日下午，人員在屯門一公共屋邨單位外，截查一名本地女子，在其手提袋及單位內一個行李箱，檢獲4,654包俗稱Happy粉的混合冰毒，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名姓鍾（31歲）、報稱無業的本地女子。初步調查顯示，疑犯因「搵快錢」為數千元而被販毒集團招攬，擔任毒品儲存倉的倉管及派送員。疑犯於本周一接貨，相信有關毒品暫未流出市面，至於有關倉庫運作少於一個月。疑犯已被扣查，稍後會被起訴相關罪名，案件會於今日在屯門裁判法院提堂。

人員又指出，疑犯雖幸運地抽到公屋單位，但並無珍惜寶貴的社會資源，更加利用單位的便利作販運危險藥物用途，執法部門會把此案轉介予相關部門跟進。Happy粉最早於2013年在香港出現，外表似沙糖，帶有不同氣味及顏色，是由多種毒品混合而成的軟性毒品，主要成分有俗稱K仔的氯氨酮、有簡稱PMMA的對甲氧基甲基安非他命。而PMMA毒性較冰毒及其他搖頭丸更強，服用Happy粉會令全身發熱，心跳加速，服用過量有機會影響心律及脈搏，嚴重可令心臟停頓而危及生命。

同時，有不法分子會利用Happy粉水溶性及隱藏性高的特點，把Happy粉加入他人的飲料之內以作迷暈用途。執法部門提醒市民，如前往酒吧及一些娛樂場所，應提防陌生人贈送的飲品，防止自己的飲品離開自己的視線太遠。