內河船起值千萬私貨 包括魚翅燕窩

擬赴澳門再轉運內地圖利 香港海關於上周四（6日）透過情報分析及風險評估，在屯門爛角咀對開截查一艘由香港出發往澳門的內河船，並檢獲大批包括懷疑受管制魚翅、燕窩及名貴手袋等走私貨，估計市值共約1,000萬元。初步調查顯示，走私分子把貴價食材混雜在一般貨物，企圖魚目混珠走私到澳門再轉運至內地圖利，藉此逃稅逾200萬元。海關強調案件仍在調查，暫未有人被捕。

海關早前接報，指有人利用前往澳門的內河船從事走私活動，並把走私貨物訛稱為護膚品、化妝品及美容品。至上周四晚上約10時，海關區域巡邏船在西北面水界爛角咀對開海面，截查一艘準備離開香港前往澳門的內河船，船上有5名內地船員，並載有大量散裝貨物，經核對載貨艙單資料後，揭發部分貨物並未列於載貨艙單。由於懷疑走私分子把未列艙單貨物混雜於已列入載貨艙單的貨物內，企圖掩人耳目進行走私活動，關員隨即押送該艘內河船到屯門海關船隊基地作進一步調查。

關員在船上檢獲大量魚翅、花膠、燕窩，以及手錶、名貴手袋、衣物等走私貨物，市值共約1,000萬元。該批魚翅經漁護署核實後，證實屬於《保護瀕危動植物物種條例》附錄二所列明的瀕危物種。由於未有人出示出口相關物種的出口許可證，海關將循走私瀕危物種方向調查，暫未有人被捕。

海關表示，不排除該批走私貨物被運抵澳門後，最終會被轉運至內地，一旦成功走私，估計可以逃稅約210萬元。人員又指出，涉案內河船的貨物分散擺放，故此需要「捐窿捐罅」爬入船艙搜查，當時正值黃色暴雨警告信號生效，執法上有一定困難。檢獲的走私貨物佔船上貨物約一成，當中瀕危的魚翅重約200多公斤，價值300多萬元，至於檢獲的名貴手袋則會檢驗其真偽。

另外，海關海域聯合特遣隊人員聯同執法部門，經深入調查及情報分析後，懷疑近日有不法分子在西貢斬竹灣一帶進行走私活動，遂於前晚在西貢一帶進行反非法入境及反走私行動。期間，人員發現一艘沒有亮起航行燈的可疑快艇駛近斬竹灣岸邊，同時有一輛輕型貨車駛近現場。現場共有10名男子懷疑把貨物從車上搬至該艘可疑快艇。

西貢截109萬元走私魚翅 人員隨即採取行動，該10名形迹可疑男子立即跳上快艇，並高速往糧船灣方向逃去，人員即時展開追截，惟快艇最終逃離香港東面水域往內地方向駛去。行動中，人員在現場檢獲一輛輕型貨車及20箱懷疑走私魚翅，總市值共約109萬元。案件已由相關部門人員繼續跟進調查。