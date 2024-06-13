涉陰莖隔褲摩擦「組媽」兼露械 港大男生拒認2非禮罪

【本報訊】港大宿舍揭發懷疑非禮案。一群大學生於2021年年尾為「組媽」舉行通宵歡送酒會，散席後一名男生涉嫌用陰莖隔褲摩擦「組媽」臀部，之後更說自己「抽嘢好大」，着「組媽」幫手「解決」，並當面掏出陽具。男生被控兩項非禮罪，並否認控罪，案件昨在東區裁判法院開審。事主形容被告行為「好核突」，她當時曾斥對方「你對我做咩？」女事主作供完畢，控方將於今天傳召事主男友作供。

眾人為事主舉行歡送酒會 21歲男被告潘啟堯，被控於2021年12月31日，在香港大學李兆基堂某房間內兩度非禮X。X在屏風下作供，並指被告當時是她的「組仔」。X當時將搬離宿舍，案發當日凌晨，被告等人為X舉行歡送酒會，眾人飲酒至通宵。早上7時許，她收拾書架期間，她感覺有硬物撞碰她臀部一下，她來不及反應，便感覺到被告上下摩擦郁動約3秒。X轉身看見被告，意識到被告用下體觸碰她，她感到「好核突」，並向後退，問他「喂！你做咩事？」

辯方向X指出，被告心中覺得X是他親密朋友並會錯意。當X收拾書架時，他無心接觸了X，她沒有負面反應，被告以為她接受進一步接觸，所以才會上下摩擦事主。X不同意，並稱第一次觸碰後，她還未意識到發生甚麼事，是故未及反應。她指對待被告如一般朋友無分別，不同意被告會會錯意。

X續指，被告離開她的房間後不久，又獨自折返，並聲稱遺下了杯。期間被告說「如果我抽嘢好大呢？」及「你幫我解決咗先啦」。之後，他更伸手入褲內掏出陽具，X見到被告的陽具勃起。X強調，她不是主動替被告關門，過程中她一直以帶怒氣及不耐煩的語氣跟被告對話，她因被告的作為覺得被侮辱。辯方指，被告從沒掏出陽具，X不同意。案件編號：ESCC 2419/2023