圓方地盤誤殺案 2被告准保9‧13再訊

【本報訊】西九龍柯士甸道西港鐵圓方一地盤，於去年9月發生奪命工業意外，兩名男工人疑吸入硫化氫中毒死亡。執法部門早前先後拘捕涉案工地的二判及大判工程經理，落案起訴他們各一項誤殺罪，案件昨於九龍城裁判法院再提訊。法庭應控方要求，把案件押後至9月13日再提訊，由去年9月一直還押的兩名被告，昨獲准保釋。

2人去年9月起一直還押 兩名被告分別是沈玉權（62歲，報稱公司董事）及葉禮彬（40歲，報稱公司經理）。他們各被控一項誤殺罪，指他們於2023年9月23日至9月24日之間，首尾兩日包括在內，在油麻地柯士甸道西1號圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部分L2內，非法殺死男子劉浩祥及郭伙記。

控方昨指，本案在去年9月首度提堂，由於涉及大量科學數據分析，要由專業人士檢取空氣樣本及水樣本，並分析硫化氫濃度如何致命，另需索取兩名死者的死亡報告，控方需時繼續準備，申請把案押後至今年9月再訊。控方強調沒有刻意拖延。兩被告均申請保釋，裁判官最終批准保釋。沈玉權准以10萬元現金保釋，其胞弟以10萬元作人事擔保；葉禮彬則准以13萬元現保釋，其胞妹以13萬元作人事擔保。兩人均須每周3次到警署報到，保釋期間不得離港。案件編號：KCCC 2591，2643/2023