電纜故障 黃大仙慈雲山多處停電

【本報訊】昨日晚上8時許，黃大仙及慈雲山一帶有多幢住宅大廈及商場出現停電，四周烏燈黑火，期間有電燈更短暫「閃一閃」，受影響範圍包括黃大仙下邨、美東邨、鳳德邨、現崇山、黃大仙中心南館及新蒲崗部分工廈等。同時，消防處在半小時內接獲至少5宗困電梯事故。據了解，黃大仙下邨龍光樓對開地下，有兩條高壓電纜故障導致停電，初步估計最快在今日凌晨始恢復電力供應。

有食肆食客趁機走數 停電期間，當區有不少居民在網上留言，指在昨晚約8時20分，黃大仙及慈雲山一帶出現電壓驟降，並感覺電燈忽然閃了一下。同時有網民指出，黃大仙中心及附近一帶俱告停電，亦有居民形容「忽然之間整幢大廈停晒電」。另外，有食肆因突然停電而損失食材，更有食客因沒有冷氣而懷疑趁機「走數」。至於美東邨對開的東頭村道，由侯王廟到鳳舞街一段，受停電影響導致交通燈及街燈熄滅，有執法人員在場指揮交通。

中電發言人表示，昨晚約8時02分，黃大仙區內有一萬一千伏特電纜發生故障，引致區內部分客戶的電力供應受影響。根據資料，受影響約有2,250名客戶，中電工程人員趕至進行搶修，並就事故引起客戶不便致歉。

有龍光樓居民方先生憶述，「突然間冇咗電，以為好快有番，點知咁耐都未有」。他又指在留家等候半小時後，「熱到頂唔順始落街，聽講到12點後（凌晨）始恢復供電，梗係唔滿意」。有居於13樓的黃女士稱，停電時她外出做運動，回家行到2樓始知「冇水冇電」，因此即時掉頭走落街，因為「冇得沖涼，好辛苦」。