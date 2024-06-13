醫健：老有所醫：加強關注精神健康

香港生活壓力大，日常生活都會面對種種不同的挑戰及壓力問題。很多時候，身邊的人都容易患有一些精神健康的狀況。常見的精神健康問題，包括抑鬱症、焦慮症等，經常有發生。我們都容易忽略了精神健康這一個範疇，其實我們都可以一同努力去改善這個情況。

首先作為家庭醫生及普通科醫生，我們很多時候都是其中一個最先接觸到這類情況病人的人。所以作為最前線的醫務人員，我們需要提高對精神健康保健的敏感度。

在長者的這個層面，如果我們發現病人有一些不尋常的症狀，例如行為、認知、記憶、情緒有改變，甚至可能只是一些不能解釋的身體症狀，可能要多加留意一些有沒有精神健康的問題在其中。在處理方面，除了要加強治療及控制他們本身的長期身體疾病，也要鼓勵他們多參與各方面的社交，與身邊的人保持溝通，保持健康良好的生活習慣。

有需要的時候，可以選擇使用藥物或者轉介相關的專業人士，如社工、臨床心理學家，精神科醫生等，提供相應適當的協助及早察覺，給予適當的支持幫助及治療，便可以更有效地處理問題，讓病人及早重拾身心健康的生活。

而作為這個社區的一分子，在家庭、工作場所、院舍也都要多留意身邊的人，提供安全健康的環境，讓身邊的人可以健康地生活、工作，讓我們都一同努力建立一個更健康的社區。

伍詠筠醫生

老有所醫計劃