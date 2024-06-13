新資本投資者入境 逾40宗原則上獲批

【本報訊】為進一步吸引更多新資金落戶香港，政府在去年12月19日公布新資本投資者入境計劃的詳情。當局指在今年3月接受申請至5月底，接獲超過250宗申請，並批出超過100宗申請的淨資產審查，當中包括歐美及新加坡等地，入境處逾40宗申請作出原則上批准，如接獲的申請全數獲批，預計可為香港帶來超過75億元資金。

財經事務及庫務局局長許正宇回應稱，投資組合投入的300萬元設有鎖定期，不保證資本保值及分派股息，投資組合安排將會在今年第3季公布，申請人經投資推廣署核實符合資產規定後，可以向入境處遞交來港居留的簽證和進入的許可申請，給予申請人原則上批准後，會批准以訪客身份在港逗留不多於180日，以作出所承諾的投資，申請人完成後，入境處會正式批准入境申請，讓申請人和受養人一般在港逗留不多於24個月，其後可申請延長逗留期限，每次不多於3年。