正生董事會：書院停運非結業

【本報訊】正生書院於早前疑似因缺乏營運資金，董事會宣布將在7月7日起停運。據新任正生會董事會昨日發出的聲明稱，正生書院僅是暫停運作，並非結業。聲明又表示，期望與政府重建合作關係，願意接受指正。政府早前對正生會宣布正生書院將停運表示不滿，且點名批評其前董事。

冀與政府重建合作關係 正生書院新任董事會發表聲明表示，正生書院是因為經濟情況而暫停運作，而非外界所傳言的「執笠」。董事會續稱，此舉是負責任態度、緊急而務實的必要決策，目前已通知教育局，並信任執法部門處理正生會帳戶的安排。聲明亦強調，安排絕非出於惡意。

董事會還表示，重視重新與政府建立合作關係，會以謙卑態度接受政府部門指正，並聆聽各界意見。

早前政府就正生書院宣布將停運一事，深夜發文指摘做法不負責任。政府指，未有收到正生書院的正式通知，如停運，責任全在被通緝並離港的正生會前董事林希聖和陳兆焯，及與他們關係密切的正生會。

政府發言人回應，如正生會可保證若銀行戶口解凍後，資金會直接用於書院運作，包括向員工支付薪金，而不是用在正生會或其他方面，當局願意配合。