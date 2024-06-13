市區32℃ 今年首發黃色工作暑熱警告

【本報訊】本港昨日天氣炎熱，天文台錄得市區氣溫最高達攝氏32度，新界再高一兩度。天文台亦發出特別天氣警示，提醒市民天氣炎熱可能影響健康，應保持警惕，多補充水分。勞工處則於昨日早上10時50分發出本年首個黃色工作暑熱警告，直至下午4時50分，維持共6小時。警告表示部分工作環境的熱壓力頗高。

按勞工處發出的《預防工作時中暑指引》，廚師、清潔工、貨櫃操作、送貨工人、郵政和速遞人員等屬中等勞動工作，每小時工作45分鐘就應休息15分鐘；搬運工人、釘板工人、混凝土工人、灌漿工人等屬重勞動工作則應每小時工作30分鐘，再休息30分鐘；紮鐵工人、棚架工人、正接受體能訓練的僱員等則屬極重勞動，故每小時工作15分鐘，應休息45分鐘。

天文台續指，今日驟雨會較多，最低氣溫約27度。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一至兩度。整體吹和緩西南風，風勢間中清勁。星期五及星期六（14日及15日）間中有驟雨及幾陣雷暴。隨後一兩日仍有幾陣驟雨，日間炎熱。

未來數天均有驟雨 根據9天天氣預報，下星期日（16日）本港仍大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，不過下午部分時間會有陽光及炎熱。下星期一至下星期五（17日至21日）部分至短暫時間有陽光，雖然有幾陣驟雨，但是日間依然維持炎熱，氣溫則介乎攝氏27至32度。