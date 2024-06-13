THE大學影響力排名 科大居36位

【本報訊】泰晤士高等教育（THE）公布《大學影響力排名2024》，香港科技大學於今年首度位列全球第36位，名列香港及中國內地第一。其中特別表揚科大在建設強韌基建及工業，加速創新、推動可持續城市發展，及負責任消費與生產三大範疇的貢獻。有關排名由THE前日（11日）於曼谷舉行的全球可持續發展大會（GSDC）上公布，科大亦在大會上邀請15間來自亞洲、歐洲、大洋洲、北美洲和中東的院校參與聯署碳中和宣言，承諾將校園打造為生活實驗室、推動創新應用，以實際行動締造可持續的未來。

科大副校長（大學拓展）汪揚認為，排名印證了科大在改善人類生活環境方面所作的貢獻。面對現今日益複雜的挑戰，汪指除了善用科技外，亦需透過跨院校和跨學科的合作，應對各種議題。他又指作為孕育創新科技的基地，大學應擔當領導角色，推動更多協作，以促進全球智慧及可持續發展。

理大名列77位 另外，香港理工大學亦排名全球第77位，肯定了大學在推動可持續發展上的成果。理大更於「良好健康與福祉」及「優質教育」兩項的得分均為本地大學之冠，「優質教育」的表現更排名全球第4位。理大校長滕錦光指出，未來會繼續追求卓越的教育、科研，及創新創業，為邁向可持續發展目標作出貢獻。