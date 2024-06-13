港大校政風波 政府稱調研為辨事實

【本報訊】香港大學爆發的校政風波未平息，教育局局長蔡若蓮指政府在本月11日成立調研小組，主要目的釐清事實，了解各方問題和關注，參考本港和國際在大學運作上良好的做法，提供意見讓大學改善，不存在就某些事宜作出調查報告。而事件亦需要配合學校實際需要，小組需要確保院校運作暢順，成果希望「逐步呈現」，因此不旨於書面報告，而是發揮實際作用，亦無時間表。

她續指，目標包括釐清事實和了解各方問題；協調內部溝通，協助各方配合；按調研情況提出意見，確保大學按大學問責協議，妥善運用公帑。小組已經展開工作，而社會對教資會資助大學有效提升大學管治寄以厚望，珍惜香港大學在一代一代人耕耘下，得來不易的卓越成就，相信成立小組能夠提高管治效能，同心協力推動港大創佳績。

指小組工作不旨在交報告 除校政風波外，港大經管學院亦爆出學歷造假風波，教育局局長蔡若蓮回應指，八大院校明確表示無授權任何留學中介機構取得任何程度錄取權，亦無承諾保證錄取中介推薦的申請人，更不存在內部推薦，亦不容許通過向院校捐贈經費獲得直接錄取名額。她又指大學披露的有關情況說明正嚴肅處理事件，顯示零容忍決心。

她稱，坊間或網上不良升學中介機構聲稱可保證取錄的不實資訊，教唆違法等勾當，大學已加強留意並主動在其網站、社交媒體及申請表澄清，所有入學申請資料必須正確無誤，絕不姑息違法行為。