新界單車徑公廁 最遠距達7公里

【本報訊】現時新界單車徑總長約63公里，有議員關注沿途的公廁數量，能否解決騎單車人士「如廁難」問題。發展局回覆時指，相關單車徑網絡現有約108個公廁，每個公廁平均相距約0.6公里，而距離最遠的兩個公廁相距約7公里，騎單車人士前往需時介乎20至50分鐘。當局稱，食環署已在該段單車徑途中加設臨時廁所，惟暫無計劃加設永久公廁。

全長63公里 沿途設108個 發展局表示，政府致力分階段推展新界單車徑網絡，目標是連貫新界東西的單車徑。現時長約60公里的屯門至馬鞍山主幹線、長約兩公里的荃灣海濱公園至灣景花園段，以及長約一公里的大埔三門仔單車徑分支路段已開放使用。除了原先已在沿線附近約100個公廁外，政府亦在屯門、元朗、北區沙田、荃灣及大埔區的單車匯合中心和合適的休息處提供共8個公廁。

基於規劃公廁的考慮因素，沿途公廁的分布並非硬性以劃一距離提供。按單車徑總長度63公里和沿途約100多個公廁計算，每個公廁之間平均相距約0.6公里。距離最遠的兩個公廁相距約7公里，介乎元朗市單車匯合中心至米埔村，以該兩個公廁的中點計算，前往最近的公廁約3.5公里，騎單車人士需時不多於20分鐘到達，而騎單車人士基於特別情況以步行方式前往則需約50分鐘。現時食環署在該段單車徑途中的壆圍南路設有臨時廁所，讓使用者可於一半所需時間內前往。

無計劃將臨時公廁改永久 至於該單車徑網絡沿途鄉村的臨時公廁，食環署現時在元朗壆圍南路、大埔汀角路近汀角村及近洞梓路共3處地方設有臨時廁所，而漁護署在塱原自然生態公園近單車徑的共3處地方設有臨時廁所。當局指出，食環署及漁護署會按需要檢視設置臨時廁所的安排，並會因應使用率數據、所需用地、可行性及附近居民、地區人士及區議會的意見等因素，提出並與相關政府部門探討，把臨時公廁改為永久公廁的需要和可行性；現時並沒有計劃將上述臨時廁所設為永久公廁。