公共屋邨 1座1個廚餘桶 等2年始「圓夢」

60%增長 全港日均270公噸回收量 雖然垃圾徵費計劃暫時告吹，但廚餘量不斷增加。議員梁子穎昨在立法會口頭質詢當局會否加快在公共屋邨落實「1座1智能廚餘回收桶」的目標。環境及生態局局長謝展寰指廚餘收集點數目由2022年中170個增加至現在1,100個，今年5月平均每日全港廚餘回收量約270公噸，較去年增加約60%，政府預料下月可完成在全港所有公共屋邨安裝智能廚餘回收桶，較原定時間提早一個月，並於兩年內達到「1座1個」。

謝展寰指環境保護署在全港90%公共屋邨安裝智能回收桶，預計可於今年7月在全港所有公共屋邨完成安裝，比原定時間提早一個月，在未來一年，環保署會進一步加強各項家居廚餘收集措施，如增加一倍智能廚餘回收桶，並設立100個回收流動點，並在約100個垃圾收集站設立回收點，而環保署安裝了合共698個廚餘回收桶，回收桶設有重量傳感器等功能，當達到70%滿時，系統會自動以電話訊息提醒清潔工人更換，環保署已向房屋署提供額外資源，增聘清潔人手。

本年度逾400桶服務私樓 在私人住宅方面，他指環保署現正考慮優化現有計劃，至涵蓋1,000戶以下的私人屋苑，預計在2024/25財政年度，將有超過400個智能廚餘回收桶在私人屋苑服務，資助項目完結後，環保署會繼續支援有關私人住宅。環保署也在近4個住宅區的綠在區區設施，包括綠在深水埗、東區、西貢、沙田，安裝智能回收桶，可供三無大廈使用，首個在食物環境衞生署轄下的街市設立的公眾智能回收點也在今年4月在駱克道街市啟用。

梁子穎追問何時可以解決每天3,000公噸回收的廚餘。謝指大埔污水廠、沙田污水廠正進行「廚餘、污泥共厭氧消化」試驗計劃，每天可處理100公噸，O‧PARK2可以做到處理600公噸，並正在推動廚餘再生盒，新建的污水廠會將污泥處理缸改為廚餘、污泥共厭氧消化。

另一議員楊永杰指有屋邨依山而建，全條邨只有3座廚餘機，而且需要走20分鐘才能到換禮物機，謝回應時表示，希望能快速加大廚餘收集，但牽涉資源，房署也需要安排人員管理，他又指如增加禮物機，運作成本相當高，環境局考慮綠綠賞積分可兌換購物券，相信更受歡迎。