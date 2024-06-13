澳門消息：鉗走途人8萬元 4內地漢落網

【本報綜合報道】4名內地男子入境澳門後因扒竊被拘捕。涉案4人分別於本月7日及8日入境澳門，8日在新口岸街道一帶尋找目標，期間見一名男長者與男僱員同行，並將8萬澳門元交給僱員放在前褲袋代為保管。涉案4人隨即尾隨該男長者與男僱員，當中兩人拿着雨傘靠近，突然從後方及側邊打開雨傘，另兩人伺機出手扒竊，但不成功。

兩事主驚覺，惟見褲袋現金還在，故未有懷疑並進入附近酒店，而4名涉案人仍未死心，開傘的兩人在酒店門外把風，另外兩人緊隨兩事主進入酒店再次出手，一人作掩護，另一人以預先準備的鉗夾走對方褲袋的8萬元現金，得手後隨即與門外兩人會合並離開。兩事主隨後發現褲袋現金被盜，於是報案。

疑到賭場輸掉部分贓款 執法人員經調查後鎖定目標，至本周一（10日）凌晨1時，在中區一間賓館房間拘捕涉案4人，起出涉案雨傘及懷疑贓款1.7萬澳門元、1,900元人民幣、1,100港元，懷疑有人得手後曾到娛樂場輸掉部分贓款，有人拒絕交代案情，將調查是否涉及其他案件。

涉案4名內地男子均為廣西人，年齡介乎38至57歲，3人報稱農民，一人無業。他們涉加重盜竊及犯罪集團已移送法辦。