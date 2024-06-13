「名人」教炒股老婦遇騙 2800萬棺材本盡獻

專才律師慘痛經歷 665欺詐受害者失7.8億 執法部門早前根據線報及經調查後，於上月底至本周二（11日），以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪拘175人，他們為傀儡戶口買手或持有人。初步調查顯示，被捕人牽涉至少141宗不同騙案，案中有665名受害人，當中不乏專才及高學歷人士，騙款總額高近8億。騙徒會以高回報、低風險投資作餌，又冒充股壇名人、藝人等作招徠，聲稱有內幕消息引人落疊。其中一名老婦因此不斷過數至騙徒戶口，最終被騙畢生積蓄損失2,800萬元。

買賣傀儡戶口洗錢 拘175人 執法部門於5月27日至本月11日一連16日，展開代號「穿雲」的打擊詐騙及清洗黑錢行動，期間共拘捕175人（17至75歲），包括108男及67女。各被捕人分別涉嫌「以欺詐手段取得財產」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「煽惑他人犯洗黑錢」的罪名被扣查，當中包括5名傀儡戶口買手，其餘大多為傀儡戶口持有人。

被捕人分別報稱為廚師、裝修工、運輸工及家庭傭工，部分人因貪圖數千元報酬而借出或售出多個自己名下的戶口，以供詐騙集團操作清洗大額騙款。其中一名41歲男廚師，更於短時間內出售14個戶口，顯然不能以「不知情」為由推搪其犯罪行為。而被捕的5名傀儡戶口買手，則相信是透過網上平台發出招攬訊息，並提供一條龍服務陪同戶口持有人開戶，執法人員透過放蛇行動把他們拘捕。

初步調查顯示，被捕人牽涉至少141宗騙案有關，包括網上購物騙案、投資騙案、網絡釣魚騙案、電話騙案及求職騙案等，案中有665名受害人（15至89歲），分別損失900元至2,800萬元不等，騙款總額高達7.8億元。受害人包括不少高學歷、高收入的專業人士，例如醫生、律師、藥劑師、大學研究員及投資分析師等，當中以投資騙案最為普遍，騙款總金額最多。

WhatsApp撒網搵獵物 高回報引誘 騙徒透過漁翁撒網方式廣發WhatsApp訊息，推銷高回報、低風險的投資計劃，又冒充股壇名人、藝人、玄學家等作招徠，聲稱有股票內幕消息等吸引受害人在虛假網站投資。其中一名73歲女受害人被反覆要求過數至騙徒戶口，最終傾家蕩產損失2,800萬元。執法部門呼籲市民應揀選正規、持牌的投資機構，切勿輕易轉帳，或提供個人銀行資料給陌生人。