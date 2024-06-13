中小企業務續挫 地產界重災

【本報訊】中小企業務轉淡。政府統計處昨日發表今年5月份的中小型企業業務狀況按月統計調查，結果顯示，中小企業務收益的現時動向指數從4月在收縮區域的43.8，再下跌至上月的43.0。港府稱中小企的整體營商氣氛在5月減弱，當中不同行業表現不一。與此同時，對未來一個月業務情況的整體預期略為好轉，整體就業情況有所改善。

商用服務進出口貿易均轉淡 按行業分析，所有統計調查涵蓋行業的業務收益，現時動向指數在上月均較4月下跌，特別是地產業，從46.1下跌至40.6；以及商用服務業，由48.4下跌至45.2。另外，調查顯示本月的業務收益展望動向指數為46.7。而進出口貿易業新訂單的現時動向指數從今年4月的46.4下跌至5月的45.2，而6月的新訂單展望動向指數為46.7。

港府表示，中小企的整體營商氣氛在5月減弱，當中不同行業表現不一。與此同時，對未來一個月業務情況的整體預期略為好轉，整體就業情況有所改善。營商氣氛短期內會受複雜的外圍環境影響，但經濟繼續增長應會提供支持。

「中小型企業業務狀況按月統計調查」每月約從600間中小企的固定樣本搜集意見，編製動向指數，而中小企業務收益的現時動向指數以50為盛衰分界線，指數愈高反映業務普遍向好，自今年起，中小企業收益指數低於50的分界線，反映各行業的業務情況減弱。