零售業促跳出固有思維自救 籲食玩買住跨界別互補

【本報訊】近年港人北上消費成風，內地旅客興起窮遊香港，為本港零售業帶來壓力。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，旅客和市民的喜好和行為模式發生改變，零售業必須不斷創新和調整自身的營運策略，以保持競爭優勢。有零售業界指出，近日本地零售市道有雙位數跌幅，形容是「水深火熱」，呼籲業界跳出固有思維。

丘應樺昨在香港零售高峰會致詞指出，隨着香港經濟繼續增長和訪港旅客增加，將進一步為本港的零售業提供支持，但同時必須正視零售業面臨的種種新挑戰。顧客的消費模式和喜好不斷變化，零售企業必須加快電子轉型及升級步伐，充分利用線上線下相結合的無縫營銷模式，讓消費者擁有更好的購物體驗。他續指，政府早前成立「電子商貿發展專責小組」，又透過「香港好物節」，期望中小企開拓更多客源、打入不同市場，更好融入國家發展大局。

同場的香港零售管理協會主席謝邱安儀說，不少港人北上消費、外遊，而旅客現時以「食、玩」為主，購物並非主要目的，導致近日本地零售市道較差，本地市場的生意按年跌幅達雙位數，形容市場處於水深火熱之中。她又提到，剛過去的端午節雖有內地旅客來港，但不算是長假期，反而港人會外遊，市況與周末並無太大分別。

冀善用科技 度身訂造推廣 謝邱安儀續指，本地市場或旅客在銷售習慣和旅遊模式上出現翻天覆地的變化，業界必須跳出固有思維，包括要加強跨業界合作，將「食、玩、買、住」多方面元素互相配合，發揮協同效應。她又認為，零售企業要善用科技，包括大數據、人工智能等，了解顧客的喜好及消費習慣，為不同的目標客群度身訂造推廣計劃。