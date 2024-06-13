電影廠景谷旅業 丁財兩旺始有成效

【本報訊】本港旅遊業發展未如理想，有議員昨在立法會就此分別提出口頭質詢及議員議案。對於政府擬保留和展出電影《九龍城寨之圍城》的部分廠景，以推動旅遊業，有議員建議設立以電影為主題的旅遊園區，亦有議員建議邀內地頂流歌手來港，甚至積極利用科技、發展生態遊等，提升旅業發展。

人流變錢流 當局拋波業界 針對保留電影廠景推廣旅遊，有議員問及在吸引遊客的同時，如何做到旺丁兼旺財。政府指正與相關電影公司商議，探討將電影物資如劇照道具作展覽的可能性，至於怎樣將「人流」轉化為「錢流」則視乎業界，政府只是負責「搭台」。有議員則認為當局應優化電影發展基金下的各項資助計劃，又建議善用電影發展基金，設立以電影為主題的旅遊園區。

不少議員要求政府發展演唱會經濟，身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀則提及內地大量明星到澳門表演，香港可以作為參考，當成功邀請內地頂流歌手來港後，其應援會也會前來，以此帶動本港經濟，而實際上舉辦活動的仲介公司都是香港人，而除娛樂歌星來港，球賽等活動，飲食業以及酒吧業也可以吸引人流。

議員容海恩認為當局應設立大數據平台，她指不少平台例如小紅書等主要推廣一日遊兩日遊，來本港旅客則偏向參考該模式，本港旅遊模式則掌握在這些平台手上，希望當局能夠有個統整、長線的計劃搶旅客，強調有數據有分析，才有策略，並將盛事計劃讓商界提早知道，其他店舖也能夠予以配合，並用AI旅遊專員作為梳理，用科技幫助本港的旅遊發展。

香港是繁榮大都會，議員陳家珮指其實四成土地都是郊野公園，海島旅遊更是應加強發展，期望政府能夠做好南大嶼生態發展，做好本地的旅遊生態，並希望旅遊發展藍圖有更多更好的政策。另一議員陳月明同樣認為應善用新界旅遊資源例如新界北紅花嶺等，她形容鄉村文化是寶藏，但必須做好道路擴建，改善巴士不足問題，同時推動參與各項活動，例如行山等。她又指本港在城市宣傳上未能追上潮流，也應加強兩岸往來樞紐，口岸升級甚至重建口岸規劃等。