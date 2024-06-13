逾500宗 帶受規管食物入境 首4月檢控飆5成

北上掃貨要提醒 攜蛋肉返港須衞生證明 港人北上消費成風，更有人專門參加旅行團到深圳的超市購買食物及生活物資，因此誤觸法網而遭檢控的案件急增。當局統計顯示，截至今年4月，政府跨部門在邊境發現港人攜帶受規管食物入境的違規個案多達431宗，較去年同期上升55%；而當局作出檢控的個案同期更高達503宗，較前增51.5%。環境及生態局表示，跨部門已加強邊境檢查，並派遣了7隻檢疫偵緝犬到各口岸當值，打擊違反《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章）規定的行為，即沒有衞生證明等攜帶受規管食物入境。有議員質疑內地有肉販向消費者表示，肉類只要真空包裝便可帶回港，當局嚴正否認，強調跨部門會加強在邊境打擊違法行動。

懲處趨減 平均罰款不足千元 截至4月，海關於今年首4個月內已發現431宗違規個案，較去年同期上升約55%，遭檢控的個案則有503宗，激增51.5%；去年同期，同一行為的違規與受檢控個案數字僅為278宗與332宗，而同一統計亦顯示，自去年下半年以來，港人攜帶野味、肉類、家禽或蛋類（受規管食物）入境，且沒有原產地實體簽發的衞生證明書及/或沒有食物環境衞生署的事先書面批准而攜帶的案件大幅上升。

邊境截獲違規帶受管制食物回港的個案上升，但過去幾年，違規個案的懲處卻有下降之勢，截至今年4月，法庭對違反第132AK章的個案所判處的罰款最高為3,000元，平均罰款金額為933元。去年的最高罰款金額則達4,000元，平均罰款金額也有1,046元。

當局澄清真空包裝亦受規管 議員邵家輝質詢當局如何應對，又引述有內地肉販向消費者表示，只要將肉類作真空包裝，即可正常攜帶入境香港。對此，環境及生態局表示，肉類、家禽及蛋類等受規管食物不會因經真空包裝，而免受第132AK章及《進出口條例》第60章的規管。至於有人利用社交媒體跨境代購受規管食物，當局指，食安中心會繼續透過不同途徑搜集情報和證據，並按實際情況部署執法行動，打擊跨境代購受管制食物的銷售。

此外，環境及生態局又指，食安中心現有7隻檢疫偵緝犬，主要調派到各陸路管制站協助執行公務。在2022年至2023年期間，食安中心在偵緝犬協助下，共偵緝到398宗懷疑違規個案。食安中心也會適時調整偵緝犬的值勤時間，以配合執法行動的需要。

根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章），任何人攜帶野味、肉類、家禽或蛋類（受規管食物）入境而沒有原產地實體簽發的衞生證明書及/或沒有食物環境衞生署的事先書面批准，均屬違法。