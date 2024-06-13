縱無付費 訂閱潛逃者頻道 隨時一身蟻

【本報訊】政府對包括羅冠聰在內等6人採取針對性措施。當局強調向指明潛逃者以任何方式或平台提供及處理資金，均屬違法。實際上，羅冠聰有在網上經營Patreon頻道，讓訂戶觀看內容，身兼行政會議成員的資深大律師指訂閱相關頻道提供資金，將有機會觸犯相關法例，指訂戶看到頻道的內容，難以辯稱自己不知道正在支持甚麼行為，認為今次措施可禁止涉案人繼續獲取資金援助，進行危害國家安全的行為。

該行會成員指出，如果以每月付費形式訂閱相關頻道，以金錢資助他人在海外違法的意圖相信較為明顯，但即使不付費的訂閱，雖然不是直接資助，但一直有收看這類頻道的人士都應該知道，愈多人訂閱，頻道背後的人士，便有機會收到錢，其實亦是間接幫助了對方。

收看片段 或涉間接幫助 因此如果這刻，仍有人指不清楚這6名在逃人士正被通緝、並在海外進行危害國家安全或特區安全的事，這是較難令人相信。他認為無論付費或不付費訂閱，最好都盡量小心，最好不要做，他又強調犯案意圖是檢控的重要的要求之一。

對於撤銷特區護照的措施，該行會成員指涉案人仍有機會可申請海外護照，因此未必可妨礙他們的活動，若他們要回港自首或伏法，相信特區政府也會有安排。他又認為措施不會牴觸《基本法》列明香港居民有出入境自由的條文，因為相關條文的前提是要有特區政府接納的旅遊證件。

被問及本身是大律師的霍嘉誌被暫時吊銷執業資格，會否影響海外資格，該行會成員指要視乎當地要求，部分地方會要求申請者有其他地區的專業資格，但亦有地方只要求申請者通過執業試。