校政一片混亂 港大聲譽蕩然

最新一項全球大學排名顯示，香港大學排名躍升9位至第17位，創歷史新高。正當外界以為，港大在經歷過散播港獨、佔中及黑暴等連串政治風波後，終於痛定思痛，集中精力提升學術研究並取得成果之際，這所百年學府再次令人失望。近期連串校政爭議，校長張翔和校委會主席王沛詩捲入「宮鬥」漩渦，互相指摘，隔空駁火，令人嘩然，最終引來港府破天荒成立「調研小組」介入。

去年底港大已有針對校長張翔的匿名信件廣泛流傳，張翔被指接受遭美國制裁的中資公司經中國紅十字會捐出1,000萬元人民幣作為獎學金，質疑涉及洗黑錢，另有多項「專斷獨行」的指控。港大其後成立調查小組，結果稱有關指控沒有真實證據，還校長清白。詎料校政風波並未隨之平息，日前再起波瀾。校委會被指繞過校長提出並通過多個暫任副校長任命，校委會指張翔早已知悉有關任命，張翔則反駁所謂的校長知情是匪夷所思，又指去年11月曾提出副校長人選，卻一直不獲校委會納入議程，矛頭直指校委會主席王沛詩。

雙方你一言我一語，猶如潑婦罵街，將校長和校委會失和暴露人前，完全不成體統。港府終於忍無可忍介入調查，表示不同人士提供的訊息不一致，有需要釐清事實，亦會藉調研小組協調港大內部溝通，並會按調研結果提出建議，確保大學按《大學問責協議》要求運作，妥善運用公帑云云。當局強調，港大不是屬於校長個人，亦不屬於校委會任何一人，直言政府對大學撥款每年以百億元計，公帑必須用得其所，大學的財務要清晰問責。

很明顯，港大校政千瘡百孔，鬥爭趨於白熱化，已非大學內部能夠擺平，港府不得不插手。惟港府並無訂立調研期限，何時有調研結果是未知之數，加上校長是國際知名學者，校委會又組成山頭勢力，港府是否有足夠能力化解雙方「恩怨」，實在令人未敢樂觀。唯一可以肯定的是，港大百年校譽又一次遭受重創。

這些年，香港泛政治化嚴重，港大被指為散播港獨的橋頭堡。君不見，港大學者戴耀廷發起佔中，黑暴期間港大學生會及部分教職員亦起着領頭作用，校園變成政治格鬥場，早就容不下一張安靜書桌。實際上，港大在頗長的一段時間裏，國際排名跌跌不休，一流學府淪為九流學店，令人搖頭嘆息。張翔在香港政治動盪時期被委以重任，顯見社會各方對其期望甚殷，冀他能夠帶領港大重回正軌。他亦總算不負眾望，近年港大重拾學術聲譽，國際排名逐漸上升。偏偏就在這個時候又爆發校政鬥爭，誰是誰非暫未可知，但有股勢力不想港大安寧，卻是不爭的事實。

百年養不足，一日毀有餘。任何一個地方一旦沾上政治鬥爭，將政治凌駕一切，注定沒有好結果。香港好不容易走出最黑暗時期，港大卻又爆出是是非非，外界最擔心的是學術質素再次下降，將香港最拿得出枱面的教育產業斷送、將莘莘學子的努力化為烏有。