龍七公：外相都遭電騙 英國政壇醜爆

英國人自視甚高，總覺得自己是當代西方政治制度之源，卻不知他們早就無資格眼高於頂，不但英國中央及地方政局亂糟糟，唐寧街10號短命化更成大趨勢。下月當地又要大選，黨派緊張應變之際，外相卡梅倫日前卻自爆一宗低智糗事，原來他遭一名自稱為烏克蘭前總統「波羅申科」的人電騙了。英政府的公布當然不談有甚麼損失，但事件卻踢爆英國外交部、特勤組，還有各級專業機關的能力低下，原來英國高官很好騙的。

這宗糗事兼醜事由英國外交部日前發表聲明自爆，一名自稱烏克蘭前總統「波羅申科」的人早前透過外交渠道聯絡卡梅倫，卡梅倫與對方互通訊息，並曾進行視訊通話，期間，對方向卡梅倫詢問起其他人的聯絡方式，雙方溝通正常結束。卡梅倫事後才感覺「被問電話」有可疑，繼而英國調查後才發現被電騙了。

對話恐涉敏感內容 堂堂一國外相，而且是一個前首相，竟然這麼輕易被騙徒耍弄，縱使外界相信英國方面的公布，即事件沒有實際損失或大影響，但騙徒能夠突破英國的國家體制，堂而皇之消遣該國外相，這還不是很大的警示嗎？

卡梅倫說，公開事件是不希望對方利用自己的通話片段再行騙，他並就自己的錯誤致歉。其解釋可以看到兩個可能，一是卡梅倫與「波羅申科」的對話，應該涉及了一些敏感內容，若非擔心這些片段可能對俄烏戰事持份者，或烏克蘭政壇人士有再播放的價值，卡梅倫不會說上面那句話；其次是，英國外交部擔心盟友可能被誤導，換言之，對話片段可能有導致其他外交接洽的作用，事件的沉沒成本可能還沒煞停。

外相輕易被電騙，若騙徒手段再高明一點，英國很可能與對方協定外交行動或協議。

電騙事件到底怎樣發生的呢？英國外交部的聲明曾指，那人「看起來像」波羅申科，以此解釋英國外交部人員、整個保安、特勤等公務體系被蒙騙，如此不濟的解釋，大英帝國真大鑊！

事實上，早在2018年，英國時任外相約翰遜，便曾與自稱亞美尼亞總理的人通話，討論國際關係。電騙有一便有二，皆因英國不堵塞漏洞，一切都活該。近年英國政圈問題多多，管治烏龍不絕，年前最短命女首相卓慧思甫上任便搞出大幅減稅風波，嚇驚世界後，很快便賠上了自己的相位；再早一點的脫歐公投，英國人自作孽，把自己拖進正反陣營極少差距的對撼中，結果英國大分裂，政治與民生都亂糟糟起來。

英國學界曾分析，該國的問題根源是領導力不足，政黨每隔兩年便上演一次你推倒我、他推倒你的戲碼，英國唐寧街10號頻頻換主，加上英女王去世後，王室號召力又大跌，種種事件都表明英國正在下行。