撥亂反正：只顧政治 遺忘歷史

紀念二戰盟軍在法國諾曼第登陸80周年的儀式日前舉行。時移世易，與10年前的70周年紀念儀式比較，幾乎所有出席的前盟軍國家領袖都已換了人，唯一仍然在位的是俄羅斯總統普京，但今年他因為發起俄烏戰事而未有獲邀。也有說主辦方法國原本已向俄國發出邀請（沒說明邀請哪一位），但在美英施壓下決定撤回。

美西方多年來大肆宣揚，以美軍和英軍為主力的盟軍，在1944年6月大舉登陸法國諾曼第，是後來擊敗希特拉領導的納粹德國的致勝關鍵。但亦有許多歷史學者及軍事專家認為，蘇聯紅軍在東線犧牲了數以百萬計軍民性命，成功抵禦、拖延、消耗，以至擊潰德軍的主力部隊，才是盟軍在二戰取勝的最大功臣。最起碼應與西線的美英聯軍，獲得同等的歷史評價和尊重。

然而，隨着美蘇冷戰緊接二戰而展開，蘇軍在二戰中的貢獻被美西方刻意淡化，包括不願意多提首先攻入柏林、差點可將希特拉生擒的乃蘇軍而非美軍。在之後的太平洋戰線，蘇軍本來亦有望搶過美軍攻入日本本土（當時已攻陷了北方四島），美國因擔心日本會被蘇聯佔領，才匆匆決定使用核彈，以迫使日本盡早投降。

80年後的今天，美西方為了國內外的政治需要，進一步抹殺俄羅斯民族在二戰中的角色。主辦方大可不邀請被美西方視作大魔頭的普京（其實很可能請他也不會來），但不應排除俄派其他代表出席紀念儀式。美國總統拜登致詞時，更將諾曼第登陸紀念活動騎劫，變成另一場撐烏反俄大會。

美國在菲律賓部署中程導彈，普京多次談論會在甚麼情況下使用核武，曾被人進行種族滅絕的猶太人正在施行種族滅絕，幾乎所有國家都在大幅增加軍費，似乎大家都在遺忘歷史。