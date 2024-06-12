冰鑑春秋：綠色恐怖時代來臨？

民進黨立委沈伯洋日前提出要成立「作戰中心」，針對包含陸生與陸配在內的數十萬「第五縱隊」高風險族群進行「控管」，引發軒然大波，在野黨紛紛質疑民進黨打算讓警總復辟，綠色恐怖時代即將來臨！

為了滅火，沈伯洋接受訪問時改口表示，「監控真的很可怕，我們絕對不會做監控」，而是要針對立法委員、村里長乃至大學教授等高風險人員建立「透明化機制」，赴中前先申報。他更進一步說，其實他不太喜歡用「第五縱隊」這個詞，因為代表「預設他們是間諜」的意思，他要討論的是「不是間諜」的部分。至於針對陸配議題，他認為陸配像「被害者」，應該保護他們，而不是污名化。

雖然緊急大轉彎，但沈伯洋過去的言行，卻遮掩不住他就是要在台灣內部尋找敵人的心思。沈伯洋聲稱自己不喜歡「第五縱隊」這種污名化稱呼，但他開設的「黑熊學院」，卻正在開設「第五縱隊識別」課程，還堂而皇之寫上：「我們之中出了個叛徒」字樣，可見他早就習慣將不贊同他想法的人都打成「第五縱隊」，這樣一個專門在台灣內部搞仇恨分化的機構，本身就像極了「第五縱隊」。

沈伯洋說對「高風險族群」是「登記控管」而不是「監控」，請問差別何在？一旦這些人被登記控管，赴大陸就要申報，豈不就是一種監視行動？而以民進黨過去的慣例，一定會拿這些人到大陸來大做文章，進行抹黑栽贓的動作，最終目的還是將政敵扣上「中共同路人」的帽子，肆無忌憚用公權力進行整肅。沈伯洋是賴清德欽點的實質不分區第一名，這表示賴清德想藉着進行綠色恐怖，扭轉自己雙少數的劣勢，台灣未來內部對抗只會愈演愈烈，直到有一方被打倒為止。