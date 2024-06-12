橫眉冷看：北京寧可速戰速決

近日，美國國會地緣政治分析師布蘭登韋爾特撰文指出，中國大陸想迫使台灣投降，不一定要登島作戰，解放軍四下包圍，讓島內缺糧缺電，就可以不戰而屈人之兵。這一類圍台方略，近年十分流行，但理想與現實終究是兩碼子事，人民子弟兵要想不戰而能解放台灣，實際上應該辦不到，一旦亮出刀戈，恐怕兩岸大戰便無法避免。

寶島一旦被圍，台軍不可能坐以待斃，全島的戰機、軍艦必定空群而出，嘗試突圍。到時候，戰爭甚至不會局限在台海，台軍為了作最後掙扎，勢必會對上海、香港、深圳等大城市發動導彈攻擊，因為他們會認為，戰爭規模愈大，延續時間愈長，就愈能爭取到美西方國家的同情和支援。故此，所謂的不戰而屈人之兵，看來很難實現。

退一步來說，假設解放軍當真能夠在24小時內，全殲對方在台海範圍的艦艇、戰機，就連島上的導彈發射站也成功毀滅掉，台灣人只能困在島上，以剩餘的陸軍和民兵據守，可是即便如此，也不代表寶島頑固的執政者，就會馬上投降。

一旦有寶島居民因糧食供應不足而餓死，說不定台灣政府更喜聞樂見，他們會逮着機會，天天向傳媒發放片段，利用小孩、老人餓死的消息，博取世界的同情，進而向北京施加壓力，要求解除圍島封鎖。

北京政府不同於以色列，內塔尼亞胡眼見加薩居民餓死，可以無動於衷，中南海的領導人肯定做不到。打仗當然難免有人犧牲，但我相信，北京不解放台灣則已，一旦採取行動，他們寧可以雷霆之勢，速戰速決，也不會打曠日持久，結果又難掌控的圍台消耗戰。