筆下風雲：歐洲右傾 美國亦然

歐洲議會選舉結果揭盅，基本上維持原有中間偏右、親歐盟主流格局，但極右派勢力較上一屆2019年的選舉廣為增加，被公認為大贏家。法國在是次選舉中，成為向歐盟送上最多極右派、疑歐派議員的國家，總統馬克龍領導的中間派復興黨遭遇史上最大挫折。他隨即宣告解散法國國會，6月30日重新選舉。這場政治豪賭，被譏為政治自殺。

馬克龍一直有自主雄心，欲帶領法國成為歐盟領袖，不僅提出建立歐洲軍隊，甚至豪言要出兵烏克蘭。勇則勇矣，但從是次選舉結果可見，選民對其領導的中間派並不賣帳，反而瑪琳勒龐領導的極右翼國民聯盟得票率超過三成。馬克龍選擇在奧運舉行前重選國會，外界估計他打算迫使中右翼共和黨與復興黨聯手，保持其政黨執政地位；惟在當前民粹高漲的大環境下，隨時可能激起反效果，將下屆總統寶座讓予政敵。

所謂合久必分，分久必合，歐盟建立後欲藉歐洲議會制度團結歐洲，抗衡美國，但歐洲各國經濟狀況差異巨大，強國長期補貼弱國已令歐洲人民厭倦，加上歐盟還可干預各國內政，終於激起反歐盟情緒，造就極右政黨崛起。尤其沒完沒了的俄烏戰爭，歐洲國家既要在金錢上支援烏克蘭，還要接收大批難民搶飯碗爭福利，何況俄國廉價天然氣斷供，益發加劇歐洲通脹，人民自然將怨氣投向中間派執政黨，高舉保護主義的極右政黨行情大漲。

事實上，極右政黨都有一些共通點，包括反移民、反歐盟、反綠色政策、保護主義等，跟美國前總統特朗普的主張不謀而合。這些年，美國社會撕裂嚴重，民粹熾熱，歐美互為影響。歐洲右傾反映大勢所趨，美國11月的大選，特朗普很大機會乘右傾風潮再次入主白宮。