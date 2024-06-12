強詞有理：鐵桿朋友

柬埔寨是中國在東南亞最緊密的合作夥伴，被形容為「鐵桿朋友」，一點也不誇張。其參議院議長、前首相洪森日前宣布不參加在瑞士舉行的烏克蘭問題和平峰會，同時駁斥試圖將此歸咎於中國的外媒報道。他強調，中國從不對柬埔寨指手畫腳，反而是一些批評中柬關係的國家不斷對柬埔寨施壓。

世界上許多國家依附美國霸權，或助紂為虐，或狐假虎威，或拉大旗作虎皮，即使有些國家不想選邊站隊，對美國霸權也是敢怒不敢言。好像柬埔寨這樣替中國仗義執言、不怕得罪美西方的國家並不多，唯其如此，更顯得難能可貴，「鐵桿朋友」當之無愧。

當然，中柬關係緊密，難免觸動美國敏感神經，這些年一直在搬弄是非，挑撥離間。美國國防部長奧斯汀早前走訪柬埔寨，就是為了向金邊政府施壓，一來試圖重建對柬埔寨的影響力，二來教唆柬埔寨疏遠中國，結果自然是碰了一鼻子灰。中國既是柬埔寨的最大貿易夥伴和最大外國投資來源國，而且出錢出力幫助柬埔寨改善基礎設施，包括公路、機場、港口和酒店等等。反觀美國不是製造混亂，就是煽風點火，對柬埔寨不但沒有任何貢獻，當年美軍在該國投下的大量炸彈和地雷，至今還在威脅當地民眾的生命安全。

最重要的是，中國一直秉持互惠互利、合作共贏的原則，對柬埔寨的援助不附帶任何政治條件，不像美國口惠實不至，還喜歡對別國指手畫腳。近年中國協助柬埔寨改造升級雲壤海軍基地，美國不斷說三道四，要求柬埔寨政府仔細審查與中方達成的協定，確保中國不會獲准在雲壤存在或部署破壞柬埔寨主權、違反其憲法並影響地區穩定的敏感技術云云。這真是天下奇聞，美國甚麼時候尊重過別國主權？實際上，柬埔寨政府已一再強調，該國憲法禁止外國軍事力量駐紮在本國領土，老美依然喋喋不休，可謂無聊至極。退一萬步說，假使中國海軍真的使用雲壤基地，又與美國何干？美國在全球70多個國家和地區擁有近800個軍事基地，中國卻連一個也不行，這是甚麼邏輯？

須知時代已經不同，愈來愈多國家開始覺醒，老美以為自己還能隻手遮天，不過是一廂情願。柬埔寨國家雖小，國力雖弱，但也有自己的尊嚴，有權決定自己的事務，根本不需要老美越俎代庖。