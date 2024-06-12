龍吟虎嘯：俄烏戰可控與不可控

入夏以來，俄烏戰爭趨向擴大，主因是美西方加強對烏克蘭的武器援助，允許烏克蘭使用這些「先進大殺器」攻擊俄羅斯境內軍事目標，把戰爭擴至俄本土。莫斯科的回應，是「以其人之道還治其人之身」！俄羅斯總統普京稱，允許俄羅斯支援他國的先進武器攻擊美國西方的「地盤」和敏感設施，這意味着戰火擴大到歐洲；普京還表示，將在歐洲一些國家的周邊布置核武器，再次發出核震懾。

看來，打了第3個年頭的俄烏之戰，已經從不久前的「有可能和談結束」再次發生逆轉，不但和談無望，而且戰爭擴大，戰火會燒到俄烏之外。目前局勢看似吃緊，雙方也有不少拳來腳往，但距離下狠手還有距離，雙方都知道戰爭擴大的嚴重後果，都知道戰爭擴大自己不可能輕易打敗對手，都知道不好「收科」，會導致戰爭擴大再擴大、升級再升級，最終「攬住一起死」。

然而從古至今，戰爭有戰爭的悲劇和規律，一邊以人的意志作決定，一邊又不以人的意志為轉移。這場俄烏之仗，雙方都以充分的主觀意志和判斷作決定——俄羅斯面對北約東擴不能容忍，對烏克蘭納粹勢力屠滅、欺壓俄裔不能容忍，對收復故土矢志不渝，遂決定發動「特別軍事行動」。美西方、烏克蘭對被他們肢解的蘇聯意猶未盡，要再行肢解俄羅斯，對普京政權強烈敵意，要打倒更替、要打垮或拖垮俄羅斯之後集中力量打擊中國，美國的「私心圖謀」更要藉機掌控歐洲，令其更不得不依靠美國。對此，美國拜登政府自以為是一舉三得，老謀深算，自以為他領導的美國仍然無比強大，「想做就去做」！

雙方這樣的主觀意志和決定，在兩年多的戰場上反覆廝殺，多有重損，總狀況是俄勝多，烏敗多，且雙方皆有厭戰談和之意。然而，各自條件奇高，很難談攏，為了面子、為了試探對方底線，都要再準備大打，再叫高條件；然而這樣做，事情就會不可控，這是古今戰爭規律之一。