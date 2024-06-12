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機場檢值210萬大麻 拘內地漢
檢獲懷疑大麻等證物。
【本報訊】執法人員早前根據線報及經調查後，於前日晚上聯同香港海關人員進行反毒品行動。期間，人員在赤鱲角香港國際機場入境大堂，截查一名50歲內地男子，並在其行李箱內，檢獲共重約10.3公斤的懷疑大麻，市值約210萬元。該名男子隨即被捕，並已被帶走調查。
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