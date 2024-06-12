行賄職員開戶口 2女囚4周

【本報訊】廉政公署早前落案起訴兩名女子，控告她們以一疊鈔票行賄一名銀行職員，以協助她們開立個人銀行戶口。兩名被告昨在東區裁判法院承認控罪，被主住裁判官蘇文隆判處入獄4星期。

本案涉及兩名被告，分別是于慧（26歲，行政人員）及王金玉（37歲，直播間導播）。兩人均承認一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條。案情透露，兩名被告於2024年4月19日上午來港，並到香港上海滙豐銀行有限公司灣仔一間分行申請開設個人戶口。

案情續指，王金玉在一名銀行職員協助下，透過銀行的電話應用程式即日辦妥開戶手續。于慧則未能透過該應用程式開戶，申請未獲即時批核。

兩名被告於同日下午再次約見該名銀行職員，嘗試以傳統面見方式開戶，並在提交文件時將一個信封交予該名銀行職員，信封內載有一疊100元及500元鈔票。該名銀行職員當場拒絕接受二人的賄款，並即時向上級匯報事件。廉署其後接獲貪污投訴，隨即到現場拘捕兩名被告。案件編號：ESCC 1266/2024