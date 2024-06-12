69歲女主人涉虐3犬 義工：狗場衞生惡劣

【本報訊】年近七旬女狗主涉嫌不當對待至少3隻狗，令牠們出現皮膚病、身體瘦弱，及疑似不能站立等情況。涉案女狗主被票控3項殘酷對待動物罪，她否認控罪，案件昨在西九龍裁判法院開審。據動物組織義工稱、涉案狗場衞生惡劣，女被告曾揚言「呢隻『生滋狗』，你哋攞去啦」。

69歲女被告徐玉蘭，被票控3項殘酷對待動物罪。控罪指她分別於2022年9月15日及12月7日，在葵涌城門道上一村，身為動物飼主沒有合理地及時帶同狗隻「千歲」及「小鬼」看獸醫接受專業治療；以及在2022年10月3日沒有把狗隻「阿仔」飼養在合適居所，令3隻狗隻受到不必要的痛苦。

動物組織梁姓女義工憶述，2022年9月15日，她接獲求助指狗隻「阿仔」被斬傷，躲在一個洞窟內。到10月3日，義工在洞窟內找到「阿仔」，獸醫診斷「阿仔」的傷勢後指，是由鐵絲網與洞窟內的蝙蝠咬傷造成。梁亦發現，被告狗場內另一狗隻「千歲」出現皮膚病且身體流血，被告稱「呢隻『生滋狗』，你哋攞去啦」。

疑拉起瘦弱老狗致慘叫 另一陳姓女義工則指，她於2022年12月7日前往狗場，發現狗場衞生惡劣，狗隻「小鬼」身體瘦弱，被烏蠅纏繞。被告曾試圖拉起「小鬼」，牠發出痛苦叫聲，被告又稱「狗老係咁㗎啦，佢行到㗎」。案件編號：WKS 3554-3556/2023