東呼即應：講「生嚿叉燒好過生你」有禮物 星洲餐廳促銷 宣傳手法惹議

【本報訊】食肆推廣手法可謂層出不窮，甚至有商家會以激進用詞作口號，務求吸引食客注意。《東呼即應》發現，新加坡有餐廳舉辦促銷活動，顧客在小朋友面前，說出「生嚿叉燒好過生你」，並追蹤該集團的社交媒體帳號，便能獲贈原價約100元港幣的「蜜汁燒靚叉」一份。有網民就擔心為叉燒而當眾侮辱小孩，隨時造成心靈陰影。不過亦有人認為口號幽默、有創意，對新加坡華僑、講廣東話人士親切。

面對爭議，集團表示活動初衷是期望透過親切和幽默的方式，與講廣東話的消費者建立共鳴。雖然廣告語詞不達意或會引起一些顧客不快，不過集團不會停止這個活動。

台灣有店舖派早餐助基層 不過，亦有善心商戶不計成本做好事。台灣有餐廳貼出告示，提供免費早餐予有困難的「出外人」，稱「希望改天等你有能力時，換你去幫助別人。」告示下面幾行小字就補充，「小聲的跟老闆說你要點A餐，吃完直接走就可以了」，相信是不想「受助人」尷尬，且相當暖心。