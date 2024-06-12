東呼即應：學童自殺悲歌連連 應急機制亟待改善

學業社會朋輩壓力升 東呼即應落區聽心聲 近年本港學生自殺數字上升，數日前再有15歲少年墮樓，當場死亡。學生自殺問題備受關注，政府亦表示「高度重視」。自去年12月起，港府推出3層應急機制，截至今年3月，合共最少發現237宗個案，即平均每天發現約兩名需要支援的學生，當中約5宗被列為緊急個案。《東呼即應》就有關問題，訪問議員和社福機構對應急機制的看法。

青少年精神專科需求近年持續上升，單單2019到2020年度，醫管局兒童及青少年精神科專科門診求診人次就達到約4萬人，2022年新增門診亦超過1.3萬宗。有調查發現，過去3年受精神問題困擾的青年人數持續上升，至今升至近八成。

《東呼》團隊訪問幾名學生，問及有關壓力問題。受訪的盧同學表示，最大壓力來源主要是學業方面，尤其是考試以及評核周。她分享，自己平日會與家人和朋友聊天，並到大自然走走紓減壓力。另一受訪者陳同學亦表示，學業壓力為最大重擔，課堂上要應付不少新知識，加上社會環境以及朋輩壓力令她不敢鬆懈。

3層機制須緊扣 免學生淪人球 議員狄志遠表示，現時教育局為幫助情緒受困擾學生推行了「3層應急機制」；包括學校層面、社區層面，及醫院服務層面，並按學生不同情緒的困擾程度，有3層程度去管理並幫助他們。狄指政策上有3個問題。首先，機制是否包含「盡早識別系統」，即學生有困擾時，可第一時間識別有關學生，從而及早介入。第二，3層機制下校方需對情緒支援上有清楚認知，因很多學校發現學生有問題，第一時間是送去或聯絡醫院，較少會用到第2層機制。最後就是個案管理模式，因為3層之間的聯繫一旦脫節，學生就像「波」一樣，被「踢來踢去」。若然以個案經理的模式跟進，效果或會更理想。

救世軍新界東綜合服務高級主任黃恩澤則介紹早前機構推廣的「護持環境」概念，即為有需要的青年提供場地，讓其獲安全感及被關顧等。他指出，青少年不想社工時時刻刻在身邊過度「噓寒問暖」，享受寧靜並與志同道合的朋友抒發情緒；但他們仍然渴求被關心，不想社工冷落自己。

他指機構早前對青少年精神健康作調查，指出青少年認為有人傾聽、找到志同道合者表達情緒，以及自身聲音被尊重，對精神健康十分重要。機構又發現，除學業壓力外，疫後青年不習慣實體社交，學校追趕進度又要補課，令學生休息、玩樂時間減少。黃亦提到，有精神壓力問題的青少年，家庭親子關係不太理想，亦會對他們造成壓力。

家長3大行為 子女被趕入絕境 防止學童自殺人人有責，特別是家長本身。有專家示警，家長的3大行為會令學童自殺比率更高，分別是少讚賞和欣賞子女做得好的地方、少指出子女的價值，以及缺乏提供學習上的協助；情況在12至13歲的青少年身上更特別明顯。

陳同學表示，平時主要受到學業或者朋輩壓力。 東網版面新設計一撳即睇 盧同學指會和朋友及家人聊天，或者親近大自然紓壓。 東呼即應爆料熱線