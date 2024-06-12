液壓系統故障 國泰飛越南機折返

【本報訊】昨日上午近10時，當局接報指國泰航空編號CX767的航班，需要折返赤鱲角香港國際機場，消防隨即派員在機場戒備。其後，該飛機安全降落機場北跑道，初步相信事件中無人受傷。據了解，涉事航班於昨日上午9時08分由香港出發飛往越南胡志明市，惟其後疑因飛機的升降裝置液壓系統出現問題，需要折返香港。

根據追蹤航機的網頁顯示，涉事飛機起飛後不久，即在担杆島一帶上空盤旋，然後折返香港國際機場。機管局回覆傳媒表示，昨早約9時15分接獲報告，指該航班起飛後向香港國際機場表示需要折返，並要求局部戒備。

國泰航空表示，昨日早上於香港飛往胡志明市的CX767航班，起飛後不久因液壓系統懷疑故障，為謹慎起見，機組人員按照既定安全程序折返，並通知有關當局到場戒備。航機在上午10時15分安全降落香港國際機場。工程人員正就航機作詳細檢查。

國泰已安排另一航機運作該航班，並已再次啟程及於下午2時54分抵達胡志明市。航班延誤期間，機場服務團隊向顧客派發餐券，並安排部分顧客到貴賓室休息。國泰所有決定均以安全為首要考慮，就事件對顧客帶來的不便深表歉意，並衷心感謝顧客的理解及體諒。