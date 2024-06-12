停泊沙漠近4載 國泰客機終歸隊

【本報訊】國泰集團宣布，第85架、亦是最後一架長期停泊海外的飛機，已於上周四（6日）返港，並正在機庫進行大規模檢查及適當維修。航機註冊編號為B-HLV的空中巴士A330飛機，自2020年7月28日起一直在澳洲沙漠長期停泊，是該集團因疫情令全球航空客運陷入停頓而長期停泊的首架飛機。

進行14天維護檢查 國泰表示，在疫情高峰時，國泰航空及香港快運將大部分客機停泊在香港國際機場、澳洲愛麗斯泉及西班牙雷亞爾城。隨着疫情結束，國泰積極展開飛機復飛工作，當中包括進行一系列嚴格的維修檢查，以確保飛機安全和性能適合重新投入服務。

國泰提到，每架長期停放在澳洲愛麗斯泉的飛機在剛抵達時，都要進行為期14天的維護檢查程序，然後再進行一系列重複的定期檢查及檢驗。在愛麗斯泉的飛機停泊計劃期間，共進行超過1.6萬次定期檢查；整個維護、定期檢查及復飛程序共耗費超過80萬工時。

國泰營運及航空服務總裁麥皓雲表示，隨着集團所有飛機均已重返機隊，將繼續專注於投資未來。集團未來將接收逾70架新機，並有權再額外增購52架，並正探索引入全新中型廣體客機的可能性。