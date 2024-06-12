公僕落實加薪3% 涉款87億

【本報訊】公務員今年加薪幅度落實。行政長官會同行政會議決定，劃一上調高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬3%，生效日期追溯至今年4月1日，而當局爭取在立法會7月休會前，向財務委員會申請調薪的額外撥款。根據政府早前提交立法會的文件指出，增薪的財政承擔為87.29億元。

公務員事務局昨指行政長官會同行政會議已充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定年度公務員薪酬調整機制下的其他相關因素，包括香港經濟狀況、政府的財政狀況等。發言人表示，鑑於現時政府出現赤字，必須審慎處理公務員薪酬調整。而在勞動市場緊絀下，公務員職位空缺率持續上升至約10%，各級公務員都承擔了額外職責。另外，過去一年經濟有確實增長。行政長官會同行政會議在平衡各項因素後，決定劃一上調公務員薪酬3%。

公務員事務局局長楊何蓓茵下周一（17日）將出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議，向議員就本年度公務員薪酬調整作匯報，並爭取在7月中立法會休會前，向財務委員會申請2024至25年度公務員薪酬調整所需的額外撥款。

工會促請當局填補空缺 對於加幅的決定，香港公務員總工會主席馮傳宗強調，總工會在過去兩周積極反映依據淨值加薪的必要性，及後亦明確表示劃一加幅的不公平，而現時加幅定調，總工會表示接受，明白及尊重機制，相信政府已考慮6大因素，行會才作出決定，惟希望呼籲社會放下歧見，正面看待公務員隊伍努力和設法尋求解決公務員空缺流失問題的方法。馮指現時公務員編制仍有近兩萬個空缺，公務員的工作確實繁重，故未來能否吸引更多人加入公務員行列，需要觀察一段時間。