逾千食肆 7‧1推優惠吸客

【本報訊】7‧1將至，市民可享多種免費服務。政府指，預計過千間食肆會於7月1日提供優惠，昂坪360和香港海洋公園會推出門票折扣優惠，香港國際機場、個別商場和街市也會提供購物或餐飲消費優惠。康樂及文化事務署轄下多項收費康樂文化設施和漁農自然護理署轄下的香港濕地公園均會於7月1日免費開放。同日，市民可免費參觀西九文化區M+標準門票涵蓋的所有展覽，以及香港故宮文化博物館所有專題展覽。

公共交通方面，3歲至11歲小童7月1日可免費乘搭港鐵，輕鐵及港鐵巴士當日亦會為所有乘客提供免費服務。市民也可免費乘搭電車和多條渡輪航線，其中部分渡輪航線將預先派發乘船券。

部分康文設施免費使用 康文署旗下室內康樂設施，如羽毛球場、網球場、籃球場、乒乓球枱等；室外康樂設施如網球場、網球練習場、草地滾球場及公眾游泳池等，亦會免費供市民使用。文化藝術消閒方面，活化歷史建築伙伴計劃的13個項目也會於6月下旬至7月底期間加開免費導賞團，以及推出餐飲、消費及住宿優惠等。

另外，政府統計處昨發表最新業務收益指數臨時數字，今年第一季與去年同期比較，大部分主要服務行業以價值計算的業務收益錄得不同程度的升幅，多個行業更錄得雙位數升幅，其中住宿服務業增幅為36.8%，屬最高；其次為保險業17.3%，運輸業升12.5%，而行政及支援服務業升10.9%；不過，金融業則下跌3.6%。