岑耀信評港法治陷危機 政府：極不同意

岑耀信

【本報訊】終審法院非常任法官岑耀信勳爵和郝廉思勳爵上周四（6日）辭任，而來自加拿大的終審法院非常任法官麥嘉琳亦已通知將於下月29日任期屆滿後退休。當中岑耀信前日在外媒撰文指香港法治面臨嚴重危險。港府發言人昨表示極不同意他就香港的法治和獨立的司法權所發表的個人意見，而終審法院首席法官張舉能指法官的裁決受到政治考慮影響的說法屬嚴重指控，絕不應輕率作出。有議員更斥岑公然把政治和法律「攪埋一碟」。

港府發言人強調特區法院在審理國家安全案件或任何性質的案件時，絕對沒有受到中央或特區政府的任何政治壓力，香港法治亦無任何倒退。發言人又稱，港府不會對岑所提到正在進行的法律程序發表其他評論，但有必要指出在串謀顛覆國家政權案中，原訟法庭裁定立法會議員應依據《財政預算案》及公共開支議案的利弊，作審核和通過的考慮；為迫使政府同意政治要求，無差別否決政府的《財政預算案》或公共開支議案，迫使行政長官解散立法會及最終請辭，使特區政府無法為市民福祉制訂新政策或執行現有政策，明顯違反《基本法》第七十三條規定的憲制責任，屬濫用權力，構成顛覆國家政權罪的非法手段。如果任何人對原訟法庭的判詞作出錯誤解讀並向上訴法庭施壓，意圖干擾司法程序，特區政府不能坐視不理，必須發聲以正視聽。

法官專業非從政治立場出發 昨晨港府再回應事件，指法官專業需按法律原則詮釋法例，並非從政治立場出發，又指2021年岑曾拒絕參與英國對香港法治的杯葛，但近日言論感到岑和當時有矛盾，政府不會容許任何人干預香港法官的重要審訊，而法院一直獨立審訊，將來也如是，不干預香港法官審訊是「香港嘅基因」。

香港大律師公會亦發聲明，強調不會就任何個別法庭案件的評論作出回應，特別是部分仍在審理中的個案，又重申對司法機構獨立運作有絕對信心。議員周浩鼎對相關言論表示遺憾、失望和憤慨，指對方作為資深法官，竟公然把政治和法律「攪埋一碟」，批評對方既然擔心怎樣維護海外法官的聲譽，但為何不想想公開發表政治主張、攻擊香港的司法體制和政治制度的做法，亦同樣玷污法官的聲譽和操守。