反修例事件5周年 7000被捕者仍未起訴

【本報訊】2019年本港爆發反對修訂《逃犯條例》的示威事件，後更演變成暴亂，當局於6月12日首度發射催淚彈等驅散示威者，今日是6‧12事件5周年。根據當局截至今年3月31日的統計，因反修例事件而被拘捕的人有10,279人，5年過去，只有2,961人已完成或正在經司法程序處理，共2,328人須為事件承擔法律後果，佔進入司法程序者近80%。至於其餘約7,000名被捕者，當局沒有提及。司法機構則指，截至4月底，已有95%的反修例案件已經結案。

1384宗法援申請 涉款逾4億 律政司回覆本報查詢指，2019至2023年，就反修例引發的示威及暴力罪行的案件而言，律政司向上級法院提出的覆核刑罰申請為26宗，以案件呈述方式提出的上訴為19宗。而自2019年至今年5月，法律援助署共接獲1,858宗反修例相關刑事法援申請，批出1,384宗，共涉款4.14億元。

司法機構的統計則顯示，至今累計的反修例案有2,217宗案件，其中68宗反修例相關案件是於去年5月至今年4月期間增加，當中有48宗屬高等法院案件，包括保釋申請及上訴申請。

截至4月底，各級法院約95%的反修例案件已經結案，目前僅有115宗案件待處理，大部分排期於今明兩年審訊。

5年前的2019年6月12日，大批市民聚集金鐘一帶反對修例，當日立法會本要恢復二讀《逃犯條例》修訂草案，大批在金鐘集會的市民湧上街頭，不少人更由金鐘添馬公園衝出夏慤道與龍和道。執法部門於當日下午發放催淚彈、海綿彈等驅散示威者，立法會亦因此取消當日會議。