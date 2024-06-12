入境處 將軍澳新總部首日營運 辦證市民讚：幾乎唔使等

增設自助申領服務 顏色區分樓層周到 入境事務處總部位於將軍澳的新址昨日正式啟用，入境處處長郭俊峯表示首日運作大致暢順，並監察新總部運作的指揮中心，確保新舊總部可以無縫交接。而截至昨早10時，有約400人次到訪新總部及使用服務。除了親身到場遞交申請外，市民亦可辦理電子簽證、網上辦理出生登記等等，不少服務經已電子化。伴隨新大樓的啟用，處方有信心可以向市民提供更好的服務。

新總部位於將軍澳寶邑路61號，增設自助申請個人證件服務站，提供申請個人證件服務及領取個人證件服務，與將軍澳婚姻登記處、將軍澳出生登記處及旅行證件申請服務一同位於總部2樓。行政大樓亦增設婚禮禮堂，可舉辦婚禮。優秀人才及內地居民組則位於總部6樓。新總部鄰近將軍澳港鐵站，經B出口步行約5分鐘就到。入境處亦有加派職員在大堂協助市民，各樓層亦以不同顏色區分，方便市民。

新址料每日服務6500人次 處長郭俊峯續指，新總部獲得68億元撥款，工程並無超支。他指有一個更好的新環境向市民提供服務，相信市民會滿意。相較舊總部設計亦較新穎，例如以玻璃採光，婚姻登記處亦設有打卡位讓新人拍照。

另外，總部內的櫃台將會視乎客量開啟，有需要亦會申請調配更多人手應付工作，預計新總部每日服務6,500人次。至於位於港島的人事登記辦事處現時仍繼續提供服務，但將於2026年舊總部清拆前搬走。

居於東區的市民周先生陪同太太到新總部辦理簽證續期，他認為新總部的位置並不算遠，更讚揚港鐵站及沿路設有指示牌，指示十分清晰，與灣仔舊址比較，路途更有所減短，並且人流亦較少。另外，他對服務感到十分滿意，大讚相當有彈性，「今（昨）日嚟都唔記得咗一啲影相嘅嘢，咁佢都指導我做番」，輪候時間亦十分短，「幾乎唔使等」。