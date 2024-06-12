城大恢復學位榮譽等級制

【本報訊】香港城市大學於2020/21學年推出學位榮譽制度，惟過去一年，愈來愈多意見指僱主不太熟悉有關制度。城大教務會於上月28日表決通過恢復學位榮譽等級制度（honours classification system），新安排適用於2024/25學年以後入學本科生。

根據校方新安排，畢業生將按照其畢業成績積點（CGPA）獲頒相應學位榮譽等級，如畢業生CGPA達3.50或以上，將獲頒甲等榮譽；CGPA為3.00至3.49，則獲頒乙等一級榮譽；CGPA為2.50至2.99則屬乙等二級榮譽；至於CGPA為2.00至2.49，則屬丙等榮譽。

城大解釋，恢復榮譽等級制度是鑑於過去一年，有很多意見指僱主不太熟悉學位榮譽制度，憂情況或影響畢業生學術成就認可，加上學務長辦公室早前所進行的一項調查亦反映，絕大多數學生支持恢復學位榮譽等級制。至於現行學位榮譽制度的畢業生，城大指其學業成績證明均會顯示「相應學位榮譽等級」（corresponding honours），即時生效。