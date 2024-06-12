港大研肝立方 仿病肝試藥治癌
【本報訊】肝癌為全球第6大常見癌症，更為第3大癌症死因。據統計，本港每年肝癌新症約有1,800宗，死亡率達八成三，逾80%病人確診時為晚期病例。病人由於缺少精準藥物篩選方法，往往經歷多線治療失敗後，仍難以找到最適合的藥物。患者不但在尋找適用藥時期間要面對巨大的經濟負擔，亦會錯過殺死腫瘤細胞的黃金時機。香港大學李嘉誠醫學院科研團隊就研發出「仿生肝立方：肝癌和肝病的全面精準診療平台」（「肝立方」），透過三維生物打印仿製病患肝臟，協助評估各種藥物及新興療法的功效和副作用。該技術早前參展日內瓦國際發明展，奪得「發明金獎」及「中國發明協會」特別大獎。
助病人迅速用最有效藥物
「肝立方」可模擬病人真實疾病，提供新藥臨床前測試。團隊研究出3個新技術，包括為病人度身訂製仿生化體外肝癌模型，利用患者細胞模擬腫瘤特徵，成為個人化「藥物篩選平台」；以三維生物打印技術製成具有不同組織及血管結構的體外模型；以及微血管系統，讓模型可在實驗室持續進行藥物測試。
港大醫學院臨床醫學學院外科學系講座教授萬鈞指，「肝立方」可加快評估病人對各種藥物的反應及副作用，供精準治療方案。病人不但可迅速用到最有效的藥物，爭取寶貴的治療時機；亦可大幅減少藥物的副作用。
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