港澳各一載荷專家入選預備航天員

【本報訊】內媒昨日引述中國載人航天工程辦公室指，中國載人航天工程第4批預備航天員選拔工作日前結束，共有10名預備航天員最終入選，包括8名航天駕駛員和兩名載荷專家，其中香港和澳門地區各有一名載荷專家。他們之後將進入中國航天員科研訓練中心，接受全面系統的訓練。

將接受全面系統訓練考核 中國載人航天工程第4批預備航天員選拔工作前年下半年全面啟動，經過初選、複選、定選3個階段。期間，首次面向港澳地區選拔載荷專家，內媒指出這得到港澳各界和社會民眾大力支持和熱情參與。報道又指，中國航天員選拔訓練體系更成熟完善，隨着載人航天國際合作深入推進，還將有國外航天員參與選拔訓練並執行中國空間站飛行任務。

港府對此作出回應，表示會繼續推動一系列措施，培育更多科研人才；顯示香港青年實現夢想的決心，又指是次選拔無論在心理、生理都需要龐大毅力，載荷專家將要面對嚴謹的訓練和考核。港府表示由於國家在預備航天員的選拔有規定，現階段不會公布入選人的身份。