委員石禮謙：不應用校委會名義作「擋箭牌」

【本報訊】香港大學高層矛盾激化，各界都對象牙塔之亂大表關注，香港大學校委會委員石禮謙昨日批評事件影響港大聲譽，他提到校委會10日晚上向師生校友發電郵公開批評校長張翔的安排，指有關安排欠妥當，程序亦不公義，認為發起事件的人不應利用校委會名義作「擋箭牌」，石又稱，「校委會不代表我」，強調他反對校委會發出該電郵，但意見未被採納。

應先開會討論 才算公道 石禮謙表示，校委會秘書處於該電郵發出前3小時才查詢委員，指若有超過一半委員同意就會發出反擊張翔的電郵。石當時就反對有關決定，他認為，在未開會討論的情況下對他人作指控是不合理的，若校委會有人同意作出有關批評，應列出該群人的姓名，不應利用校委會名義作「擋箭牌」。又指校委會應先開會討論，讓相關人士解釋，才算公道並符合程序公義。

港大校董會成員兼行政會議召集人葉劉淑儀就表示，政府已宣布成立小組調查事件，校委會與校長此時需互相忍讓，不應再公開駁火，損毀港大校譽。葉劉早前已呼籲雙方和諧合作，校委會就人事問題應充分諮詢校長。