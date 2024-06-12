高鐵免費動臥票首輪派 不足1分鐘搶空

【本報訊】高鐵香港段來往北京及上海的動臥列車將於本周六（15日）起開通。為慶祝高鐵香港段首次引進臥鋪列車，港鐵MTR Mobile App由昨日起，連續3個周二、每星期分別送出25套雙人來回香港和北京，及25套雙人來回香港和上海的動臥列車車票，3輪總共送出150套雙人動臥來回車票，額滿即止。首輪搶票活動於昨午12點開始，不足一分鐘，高鐵票已被搶空。

港鐵提醒 成功搶票仍需櫃位換領 本報記者昨午12點準時進入搶票頁面，疑因太多人同時搶票，記者查詢來回香港和北京，或來回香港和上海的搶票頁面，均顯示「系統現正繁忙。請再嘗試。」 直至12點01分，記者成功進入搶票頁面，但來回香港和北京，及來回香港和上海的雙人動臥列車車票均已換罄。

港鐵表示，成功搶得票的MTR Mobile登記用戶，須於周四（13日）至下周二（18日）期間，親身到高鐵香港西九龍站指定櫃位換領免費車票，逾期無效。根據資料，往北京的臥鋪列車票價最平約1,031元；往上海的最平約878元。下一輪免費車票將於下周二（18日）中午12時開搶，額滿即止。